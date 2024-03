L'Officiel Art Les photographes à découvrir absolument ce printemps Quatre artistes sont à l’honneur de la galerie Polka, livrant quatre visions de la famille. Touchantes, déroutantes, sensibles.

Man in a 3 Piece Suit Dancing Within the Circle at a Wedding, Rockille Centre, NY, 1976. © Meryl Meisler / Courtesy Polka Galerie.