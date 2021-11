Rubis Mécénat vu par Geert Goiris

Plus que quelques jours pour découvrir le travail photographique de Geert Goiris, exposé au Frac Normandie Rouen... Réalisée sur une commande de Rubis Mécenat, cette série explore les paysages industriels autour des sites de production de Rubis Terminal, et entre – pour partie – dans les collections du Frac et dans le panorama de la ville normande, via deux installations d’envergure situées dans le port de Rouen.