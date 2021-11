Olivier Mosset : “Mai 68 n’est pas une révolution, c’est une révolte”

Né à Berne (1944), Olivier Mosset a vécu et travaillé à Paris de 1965 à 1977, avant de s’installer aux Etats-Unis. A l’âge de 21 ans, il peint des petits formats verticaux représentant la lettre A, en noir sur fond blanc. L’année suivante (1966), un point noir remplace la lettre. Il radicalise ensuite sa démarche au sein du groupe B.M.P.T. (Buren-Mosset-Parmentier-Toroni), faisant voler en éclats le sacro-saint culte de la personnalité. En 1968, Serge Bard – cinéaste du groupe Zanzibar, auteur de trois films financés par Sylvina Boissonnas : “Détruisez-Vous”, “Ici et Maintenant”, “Fun & Games for Everyone” – lui consacre un texte, pour un catalogue sans exposition... En amont d’une table ronde (“Mai 1968-Mai 2018, Résonances ?”, le 20 mai, de 15h à 18h) organisée en partenariat avec le Centre Pompidou par L’Officiel Art, à laquelle participent de nombreux artistes – dont Olivier Mosset – rencontre avec le créateur.