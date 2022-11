Moncler célèbre son 70e anniversaire avec une édition limitée de son emblématique doudoune Maya et joue à reinventer un de ses modèles cultes, avec 13 nuances chromatiques, et réalisées dans le dernier-né washed nylon lux laqué. En versions féminine et masculine, la doudoune Moncler Maya 70 fera ses débuts dans le monde entier sur Moncler.com et sur une plateforme de boutiques sélectionnées à partir d’octobre.