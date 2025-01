Au cœur du département des Objets d’art du musée du Louvre, 65 silhouettes mode dialoguent avec les objets historiques de la mythique institution. Un voyage dans le temps entre siècles et saisons, inspirations et savoir-faire, artisans et directeurs artistiques. Une exposition unique que nous raconte Olivier Gabet, directeur du département des Objets d’art du musée du Louvre.