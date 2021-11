Lab’Bel crée la surprise à Venise

Discret mais néanmoins actif, le fonds de dotation Lab’Bel – créé en 2010 et placé sous la direction de Laurent Fiévet –, a investi la Biennale de Venise autour d'un réjouissant et facétieux programme de performances conçu par David Horvitz : “435 Ponti et qualche scorciatoia” (435 ponts et quelques raccourcis).