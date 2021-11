Kupka : “L’évasion que j’ai cherchée dans une solitude complète”

Erotique, satirique et organique, symboliste, expressionniste et musicaliste, l’œuvre visionnaire du Tchèque Frantisek Kupka étend ses cercles et volutes sur toute la création de la première moitié du XXe siècle. Plaidoyer en 300 œuvres, pour retrouver l’honneur perdu d’un pionnier évadé de l’abstraction lyrique et géométrique. Une exposition-référence présentée au Grand Palais, avec le mécénat de la Fondation Louis Roederer.