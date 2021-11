Kenneth Goldsmith : machine à (ré)écrire

Art, sciences humaines et poésie : tels sont les territoires d'élection de Jean Boîte, une maison d'édition fondée en 2011 par Mathieu Cénac et David Desrimais, bientôt rejoints par Pierre-Edouard Couton et Olivia de Smedt, venus consolider les aspects fabrication et communication. Un robuste ancrage dans l’histoire du livre et des disciplines que la maison explore, et une inscription affirmée dans le “maintenant et le demain“ en font une structure unique dans le paysage éditorial français. Preuve en est, le lancement de la collection “Uncreative writing” construite autour de la poésie conceptuelle, de l’écriture sans écriture, des ready made en littérature, où auteurs et artistes sont conviés à révéler le langage à l’heure du numérique. A l’occasion de la parution de “L’écriture sans écriture, du langage à l’âge numérique” – traduit par François Bon –, nous avons rencontré son auteur, Kenneth Goldsmith, dans un temple des mots et des images, la librairie Yvon Lambert...