Jeunes hommes sur papier peint

Arts, sciences humaines et poésie à l’ère numérique occupent une part prépondérante du catalogue de la maison Jean Boîte Editions, fondée en 2011 par Mathieu Cénac et David Derismais. Parmi les bons crus du programme de fin d'année, "Vague Souvenir", un ouvrage de François-Xavier Courrèges : déploiement d'une narration mentale et esthétique, où photographies anonymes et papiers peints vintage se répondent.