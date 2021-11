Japonismes 2018 : une saison inoubliable

Les relations diplomatiques entre la France et le Japon s’inscrivent cette année dans 160 ans d’histoire. Objet de fascination, la culture nippone, si elle s’est exportée en Europe via la littérature, le cinéma, l’art, la cuisine, le théâtre... reste encore relativement méconnue. La saison “Japonismes 2018”, inaugurée à Paris le 12 juillet avec, notamment, l’exposition “Fukami” a officié comme réjouissante séance de (re)mise à niveau. Avant la programmation d’automne qui convoque de nombreuses disciplines (cinéma, spectacle, gastronomie, design...) et la suite des manifestations, qui se prolongent jusqu’en février 2019, au fil de la trentaine d’institutions partenaires.