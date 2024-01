L'Officiel Art Iconic Avedon : l’exposition mode à ne pas manquer pendant la Couture Week Gagosian présente Iconic Avedon, une célébration du centenaire de Richard Avedon — explorant le génie du photographe, dont le travail a créé une imagerie culte de nombreuses icônes de la pop culture.

Dovima with elephants, evening dress by Dior, Cirque d'Hiver, Paris, August 1955, printed in 1979 / © The Richard Avedon Foundation Courtesy Gagosian