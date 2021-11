Glenstone, le musée dans les prés

En 2006, Emily et Mitchell Rales inauguraient à Potomac, à une vingtaine de kilomètres de Washington DC, un musée privé destiné à presenter au public leur collection d’art moderne et contemporain. En octobre dernier, l’ouverture d’une extension de plus de 12.000 mètres carrés appelle un nouveau chapitre pour ce lieu hors du commun, librement accessible à tous les visiteurs.