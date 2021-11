Fondation Louis Roederer : un engagement renforcé

Elle vient de décerner son Prix Découverte à deux lauréats ex-aequo dans le cadre des Rencontres de la Photographie d’Arles, qu’elle accompagne pour la troisième année. Avant le Festival de Deauville (septembre) et l’exposition Toulouse-Lautrec au Grand Palais (octobre), qu’elle soutient également, récit du chemin vers le mécénat de la Fondation Louis Roederer. Créée en 2011, elle est atypique à double titre : par son style et l’engagement humain qui l’anime. Par sa discrétion aussi, à l’image de la Maison de champagne fondée en 1776. Une Fondation solidement ancrée auprès des institutions artistiques, dont le mécénat a peu à peu quitté la coulisse pour s’exercer à faire parler de lui. En pleine et entière légitimité. L’Officiel Art a rencontré Frédéric Rouzaud, directeur général de Louis Roederer et président de la Fondation, Michel Janneau, directeur adjoint et secrétaire général, et Jean-Baptiste Lécaillon, chef de cave et directeur adjoint de Louis Roederer.