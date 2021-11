Fondation de France : "Proposer un nouveau mode de relation au monde”

Entité privée et indépendante, la Fondation de France, créée en 1969, constitue le plus important réseau de philanthropie en France. Elle abrite 841 fondations et rassemble fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et associations, portés par la volonté d’agir. Elle est la fondation de toutes les causes. Depuis près de trente ans, elle a pris l’initiative de mettre en œuvre l’action Nouveaux commanditaires permettant à toute personne ou groupe de personnes qui le souhaitent de passer commande à un artiste pour répondre à leurs préoccupations. L’Officiel Art s’est entretenu avec François Hers, artiste concepteur du Protocole des Nouveaux commanditaires, et Catia Riccaboni, responsable du programme Culture de la Fondation de France.