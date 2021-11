Charles Carmignac : “La Fondation est une matrice engagée”

Plusieurs fois annoncée et reportée, l’ouverture de la Fondation Carmignac, créée en 2000 par Edouard Carmignac, a fait bruisser le tout-monde arty. Inscrite au diapason de la végétation de Porquerolles, l’architecture astucieuse – enfouie à 7 m sous le sol – présente 2 000 m2 d’exposition où sont accueillies, dans le cadre de cette première exposition, “Sea of Desire”, 70 des 300 œuvres de la collection. Pour accéder au temple, il faut se déchausser et consommer un breuvage d’herbes sauvages, ceci, nous indique-t-on, afin de “quitter sa carapace pédestre”. Soit. Rencontre avec Charles Carmignac, fils du fondateur et directeur du lieu.