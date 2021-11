Exquises esquisses

La galerie Jeanne Bucher Jaeger - Espace Saint-Germain convie le visiteur à une nouvelle épopée, entre histoire de l’art et création contemporaine, à travers le prisme des dessins de sculpteurs. Tous en lien avec le parcours de la galerie et son actualité. De Arp à Shingu, en naviguant près des rives de Giacometti et Rodin... Un catalogue des formes passionnant et sensible.