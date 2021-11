David Wojnarowicz: “I Wake Up Every Morning In This Killing Machine Called America”

A l’issue d'une enfance et d'une jeunesse fracassées par les violences familiale et sociale, David Wojnarowicz fait émerger, dans le New York des années 1980-90, une voix singulière et multiple en les nombreux médiums qu'elle adopte. Emporté par le sida à l'âge de 38 ans, il laisse, notamment, un travail photographique que la New Galerie expose, au regard d'images inédites, réalisées par son amie proche, Marion Scemama. Mathieu Cénac, fondateur-directeur des éditions Jean Boîte et co-commissaire de l'exposition nous éclaire sur l'artiste et le contexte de son travail.