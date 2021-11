Cos X Arthur Mamou-Mani: l'architecture éco-responsable

Engagée depuis plusieurs années dans le soutien à l’art contemporain et au design, la maison Cos – fondée à Londres en 2007 – est présente au Salone del Mobile depuis 2012. Pour sa huitième participation, elle a convié l’architecte Arthur Mamou-Mani (spécialiste de la conception et fabrication numériques) à réaliser une carte blanche faisant usage de plastique compostable. L’installation sera ensuite visible de mai à juin dans la boutique Cos de Coal Drop Yards, à Londres. Rencontre avec Arthur Mamou-Mani et Karin Gustafsson, directrice artistique de Cos.