Les must de Christie's

Deuxième moment fort annuel du calendrier des ventes d’art contemporain de Christie’s – première maison de ventes aux enchères dans le monde – (de gré à gré et digitales, elles ont totalisé £2.97 milliards au premier semestre 2018), les ventes du Soir et du Jour tenues en décembre rassemblent des œuvres exceptionnelles (Zao Wou-Ki, Georges Mathieu, Pierre Soulages, Kazuo Shiraga, Vente du Soir, 4 décembre) et des pièces de grande qualité suivant un éventail éclectique et à des prix plus accessibles durant la Vente du Jour (5 décembre). L’Officiel Art a retenu une vingtaine d’œuvres parmi les 231 proposées lors de cette Vente, dont une partie sont issues de la collection Francesco et Odile Conti. Etienne Sallon, l’un des spécialistes de la Maison, les commente en exclusivité.