Chris Korda : "Save the planet, kill yourself"

Chris Korda est une artiste performeuse, icone punk des 90’s et musicienne électronique. Récemment, le not-for-profit parisien Goswell Road invita Chris Korda a montrer les archives de son projet le plus culte et déviant : The Church of Euthanasia, une organisation religieuse fictive appelant à la fin de la reproduction. Mi dada, mi post-situationniste, son slogan en apparence grotesque « Save the planet, kill yourself » prend aujourd’hui un sens nouveau, nous renvoyant à notre rapport aux images, à l’humanisme et à la crise écologique.