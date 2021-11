Olivier Audemars : "Préparer l’entreprise à un monde en évolution”

Partenaire associé d'Art Basel depuis 2013, Audemars Piguet a mis en place une commission d’art (2014) destinée à soutenir les artistes dans la réalisation d’une œuvre, via un solide accompagnement humain, technique et financier. A l’occasion de la dernière édition d’Art Basel où fut révélée l’œuvre du duo Semiconductor (4e Commission d’art), avant Art Basel Miami Beach (6-9 décembre 2018), et Art Basel Hong Kong (29-31 mars 2019, où est dévoilé son nouveau lounge conçu par le designer Fernando Mastrangelo), L’Officiel Art a rencontré Olivier Audemars, vice-president du conseil d’administration d’Audemars Piguet, pour évoquer cette facette de la collaboration de la Maison horlogère avec le monde de l’art, dont le soutien à l’exposition Carte blanche à Tomas Saraceno au Palais de Tokyo consolide la démarche.