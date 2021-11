Atelier de Paname : action!

Investir un lieu parisien pour exposer les travaux de jeunes artistes durant la semaine de la Fiac, c’est le projet ambitieux incarné par Salomé Partouche et Jean-Samuel Halifi, fondateurs d’Atelier de Paname, sorte d’incubateur de talents établi à Saint-Ouen. Avec en voisinage le Red Star FC, porté par la direction créative de David Bellion, et dont la onzième édition consécutive des Ateliers culturels se tient du 22 au 26 octobre : volonté collective et détermination sont au rendez-vous !