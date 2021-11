Artcurial étend son domaine d’action

Quand d’autres broient du noir, Artcurial voit la vie en technicolor ! La maison de vente fondée en 2002 n’a eu de cesse, depuis sa création, de s’interroger, de convoquer l’innovation, repoussant à loisir les limites du possible avec, notamment, l’éclosion de spécialités telles que le design et le Street Art, sur lesquelles elle a enregistré des records. Alors que la maison annonce pour l’année écoulée un volume de ventes de 191,1M€ (avec une nette progression des spécialités Beaux-Arts et Arts des XXe et XXIe siècles) : retour en chiffres et en images sur l’année 2017.