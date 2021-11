Voici "Dauphine", le nouveau sac Louis Vuitton

Imaginé en 1976 par la maison Louis Vuitton, le sac “Dauphine” a été revisité par Nicolas Ghesquière pour la collection croisière 2019. Depuis son apparition au défilé à la Fondation Maeght, le studio de création multiplie ses déclinaisons. Avec sa serrure métallique signature LV, sa combinaison attrayante de canevas Monogram et Monogram Reverse et sa bandoulière en cuir amovible et ajustable pour une allure plus décontractée, il incarne le flair de la maison : classique et moderne.