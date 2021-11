Nouvel hôtel en montagne : et de 4 pour Messi !

L'Officiel Art

Moco Hôtel des Collections, un nouveau souffle d'art pour Montpellier

Après l'inauguration de La Panacée (2013), la récente ouverture du Moco Hôtel des Collections (juin) étoffe la cartographie des lieux dédiés à l'art contemporain à Montpellier. Les deux établissements, placés sous la direction de Nicolas Bourriaud, constituent – avec l’École supérieure des beaux-arts – un écosystème fertile où enseignement et lieux d'exposition et résidences (La Panacée) cultivent les synergies. À l'occasion de l'exposition inaugurale (sous le commissariat de Yuko Hasegawa) rassemblant une trentaine d’œuvres de la collection initiée en 2011 par Yasuharu Ishikawa, Nicolas Bourriaud et Vincent Honoré, directeur des programmes et des expositions, nous livrent leur vision.