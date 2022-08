Voyage

The Brando, le refuge discret du tout-Hollywood en Polynésie

À 20 minutes de vol de Tahiti, l’hôtel The Brando est devenu en moins de trois ans le refuge discret du tout-Hollywood. Trente-cinq villas seulement, un service digne des meilleurs palaces, et une nature d’aube des temps. De quoi ravir Leonardo, Johnny, Barack et les autres…