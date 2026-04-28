Voyage

Munich, rigueur et audace : le Bayerischer Hof comme manifeste

À quelques heures de Paris, Munich s’impose comme l’échappée idéale le temps d’un week-end. Longtemps cantonnée à une image classique, la capitale bavaroise révèle aujourd’hui une énergie subtile, une ville où l’architecture devient un langage, entre héritage maîtrisé et élans contemporains. Au cœur de cette transformation, l'Hotel Bayerischer Hof agit comme un point d’ancrage : un lieu où les époques dialoguent, se répondent, et se réinventent.

28.04.2026 by Pascale Savary
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