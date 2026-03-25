Voyage

48 heures de bien-être absolu au Peninsula London

Visite guidée pour deux jours hors du temps au Peninsula London, entre haute gastronomie, bien-être d’exception et élégance britannique.

25.03.2026 by Pauline Borgogno
person adult male man car hat handbag dog alloy wheel coat
Crédits : Courtesy of The Peninsula London

Tags

voyagedestinationswellnesslondrespeninsula

Articles associés

building cottage house housing door indoors interior design backyard outdoors grass

Voyage

Airbnb ouvre les portes du cottage iconique de "Heated Rivalry"

À l’occasion de la diffusion en France de la série Heated Rivalry, Airbnb propose aux fans de séjourner en exclusivité dans le mythique cottage Barlochan, sur les rives du lac Muskoka, pour une échappée belle entre fiction et nature.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
furniture living room home decor book coffee table table couch rug interior design painting

Voyage

Maison Senato, résidence d'exception pendant la Fashion Week de Milan

À deux pas du Quadrilatero della Moda, Maison Senato s’impose comme l’adresse de référence de la Fashion Week de Milan, conjuguant hospitalité sur mesure, artisanat d’exception et immersion artistique.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
home decor indoors interior design bed furniture desk table bedroom room corner

Voyage

Airbnb invite les amoureux dans la chambre de Catherine Earnshaw des "Hauts de Hurlevent"

Pour la Saint-Valentin, Airbnb transforme le mythe d’Hurlevent en expérience immersive en ouvrant aux couples la chambre de Cathy, au cœur des landes du Yorkshire chères aux sœurs Brontë.

04.02.2026 by Pauline Borgogno

Recommandé pour vous

blouse skirt person couch accessories tie wristwatch shorts belt desk

French Riviera

Un dîner confidentiel à la fontaine gaillon avec Gerard Darel et Dree Hemingway

Une nuit suspendue à Paris, où l’intimité d’un dîner révèle toute l’allure de GERARD DAREL aux côtés de Dree Hemingway.

25.03.2026 by Anis Belarbi
blanket adult male man person furniture

Hommes

Charles Melton : "J'ai toujours été attireé par ces personnages compliqués, nuancés"

L'acteur américain plonge dans ses racines coréennes à l’occasion de son retour à la télévision dans la deuxième saison de la série “Acharnés”, tout en se préparant à devenir père. “Dans ma quête identitaire, chaque rôle me donne l’impression de faire remonter à la surface une part d’ombre enfouie en moi. Explorer cela est passionnant.”

25.03.2026 by Ira Madison III
person adult male man clothing footwear sandal bench furniture shoving

Industry Trends

Figaret signe un vestiaire côtier avec l'Hôtel du Palais

Une capsule estivale exclusive unit Figaret et l’Hôtel du Palais autour d’un vestiaire inspiré de l’Atlantique et de l’art de vivre basque.

25.03.2026 by Pauline Borgogno
- coat shoe adult female person woman glasses jacket pants motorcycle

Femmes

Le trench Burberry, éternelle icône réinventée par celles et ceux qui l’incarnent

Symbole intemporel du style britannique, le trench Burberry continue de vibrer au rythme des personnalités qui le réinterprètent.

25.03.2026 by Pauline Borgogno
clothing dress pattern adult female person woman

Industry Trends

Tina Kunakey signe une curation estivale pour Reformation

À l’occasion de l’ouverture de Reformation Passy, Tina Kunakey dévoile une sélection estivale inspirée, entre décontraction californienne et élégance basque.

25.03.2026 by Pauline Borgogno
person adult male man car hat handbag dog alloy wheel coat

Voyage

48 heures de bien-être absolu au Peninsula London

Visite guidée pour deux jours hors du temps au Peninsula London, entre haute gastronomie, bien-être d’exception et élégance britannique.

25.03.2026 by Pauline Borgogno
blonde hair person cosmetics lipstick face head photography portrait

Beauté

Sienna Miller x Charlotte Tilbury, la collaboration beauté de l'été

Avec Pillow Talk in Bloom, la maquilleuse star Charlotte Tilbury réinvente son univers culte dans une campagne lumineuse et naturelle, portée par Sienna Miller.

25.03.2026 by Laure Ambroise
art painting person clothing hat quilt

L'Officiel Art

Le Peninsula Hong Kong transforme ses espaces en œuvres vivantes

À l’occasion du Hong Kong Arts Month, le Peninsula Hong Kong dévoile une nouvelle édition d’Art in Resonance, un programme immersif où art contemporain, artisanat et expérience sensorielle se rencontrent.

24.03.2026 by Pauline Borgogno