Une escapade royale entre Londres et Paris, avec Shangri-La
Entre Londres et Paris, Shangri-La orchestre une parenthèse d’exception mêlant culture, gastronomie et raffinement absolu.
Entre Londres et Paris, Shangri-La orchestre une parenthèse d’exception mêlant culture, gastronomie et raffinement absolu.
Alors que le quatrième volet de notre saga britannique préférée, Bridget Jones : Folle de lui, sort aujourd’hui en salles, L’OFFICIEL vous fait la visite guidée des lieux cultes de la capitale londonienne où ont été tournés les films au fil des ans.
En 2026, le parfum se porte comme une seconde peau.
Il accompagne, souligne et révèle.
Une écriture intime, où chaque sillage devient une signature.
En 2026, la parfumerie masculine change de ton. Moins démonstrative, plus contrastée, elle joue sur les tensions, entre lumière et profondeur, douceur et puissance.
Voici venue la saison des œufs de Pâques. Après avoir rivalisé d’ingéniosité en concevant bûches de Noël et galettes des rois, les grandes maisons parisiennes satisfont désormais les appétits des amateurs de la saison des cloches et des lapins. L’OFFICIEL Paris a sélectionné les plus fameuses. A déguster avant, pendant et après le week-end pascal.