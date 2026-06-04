Le Havre-New York, transport amoureux sur le Queen Mary 2
Une fois par an, le Queen Mary 2, iconique paquebot de la compagnie britannique Cunard, fait escale en Normandie avant de filer vers l’Amérique. L'OFFICIEL a embarqué.
Une fois par an, le Queen Mary 2, iconique paquebot de la compagnie britannique Cunard, fait escale en Normandie avant de filer vers l’Amérique. L'OFFICIEL a embarqué.
Tandis que Paris vit au rythme des Jeux Olympiques, un événement promet d'être mémorable : la Dior Spa Cruise. Cette croisière unique, qui navigue sur la Seine du 30 juillet au 11 août 2024, incarne l'essence du bien-être à la française, offrant une expérience Wellness inégalée pour se ressourcer au cœur de la Ville Lumière.
Entre Coachella, le Caesars Palace et un road trip à travers les États-Unis, l’actrice britanno-argentine ne reste pas longtemps en place. On la retrouvera prochainement dans Lucky, la série estivale d’Apple TV+. “J’étais attirée par l’idée d’incarner un personnage qui aspire à la stabilité, à s’enraciner et à créer des liens solides, à ne pas avoir l’impression que le sol va se dérober sous ses pieds.”