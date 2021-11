La plus belle piscine Art Déco de France est ouverte au public

Un Picasso dans le dressing des filles de la piscine? C'est possible! Cette piscine art déco surréaliste à Roubaix est un joyau culturel caché. Les 21 et 22 septembre 2019, le musée des contes de fées propose des visites guidées gratuites et des expositions d'art.