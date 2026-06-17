À Ramatuelle, Kujten rhabille la plage Cybèle
Chaque été, les plages de Ramatuelle deviennent le théâtre de rencontres inattendues avec des maisons de mode. Cette saison, la plage Cybèle accueille Kujten et son désormais célèbre motif bandana.
Chaque été, les plages de Ramatuelle deviennent le théâtre de rencontres inattendues avec des maisons de mode. Cette saison, la plage Cybèle accueille Kujten et son désormais célèbre motif bandana.
À Hollywood, entre 2009 et 2015, une maison est devenue le point de ralliement d’une jeunesse créative en quête de liberté, d’amitiés et de création. Aujourd’hui, cette aventure collective renaît dans House of Love, un livre photographique signé Shelby Duncan.
Chez Maison Valentino, les lunettes de soleil empruntent leur vocabulaire formel aux sacs emblématiques Valentino Garavani: détails signature, VLogo – jusque dans sa déclinaison cut out –, clous et strass ponctuent les branches comme autant d’éléments d’ornement. À l’inverse, les modèles optiques explorent une écriture plus architecturée, portée par des géométries affirmées et des lignes sculpturales.
Partenaire officiel de Wimbledon depuis plus de vingt ans, Ralph Lauren célèbre en cette année encore l’alliance unique du sport, du style et de l’héritage britannique à travers de nouvelles collections et expériences immersives.