Nouvelle adresse pour Hando Handroll : direction les Champs-Élysées
Ce cône croustillant né à Los Angeles et inspiré des comptoirs japonais n'aura jamais été aussi désirable.
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Le 5 juillet 2026 à Paris, BOLORIA présentera son tout premier défilé sous la direction créative d’Olivier Theyskens, inaugurant une vision du luxe contemporain profondément ancrée dans l’esthétique et la sensibilité belges.