Découvrez le nouveau clip de Sebastopol

Première bande son de l'artiste Sebastien Bouchet, plus connu sous le nom de Sebastopol, Fahrenheit s'inspire du trip hop, un genre musical ayant émergé au début des années 1990, dans la région de Bristol. Elle accompagne la vidéo du réalisateur Sergei Rostropovich, où évoluent deux femmes à la sensualité chimérique et aux désirs baroques. Un récit plein de dualité et de nostalgie, à lire comme un morceau d'érotisme ambivalent, brouillant les frontières entre réalité et fantaisie.