Tendance : 7 façons de porter le mulcassin, version hybride de la mule et du mocassin

Industry Trends

Giorgia Tordini et Gilda Ambrosio lancent une collection de pièces off-duty et genderless

Giorgia Tordini et Gilda Ambrosio, les co-fondatrices du label italien The Attico et party-girls préférées de la fashion sphere, se confient sur Life at Large, leur nouvelle collection inclusive composée de pièces off-duty et genderless.