S.T. Dupont dévoile son Marker Necklace
Inspiré par le succès de son Lighter Necklace, S.T. Dupont pense à nouveau utile avec le lancement du Marker Necklace, faisant du stylo un véritable accessoire de mode.
Pilot dévoile son tout premier ambassadeur, l’écrivain et auteur-compositeur-interprète Gaël Faye. À ses côtés, la marque soutient encore plus fortement l’acte d’écrire et prouve qu’un stylo est bien plus qu’un objet, mais une forme d'expression.
Après Ithaque à l’Hôtel de Guise (2021) et Iter à l’Hôtel de la Marine (2024), Charles Zana investit jusqu'à dimanche un appartement de la rue de Rivoli pour présenter "In Situ", une exposition très personnelle en marge d'Art Basel Paris, où s’unissent l’architecture, le design et l’art contemporain.
En seulement cinq collections — pour sa marque éponyme Alainpaul qu'il a fondée avec son mari Luis Philippe —, ce Français de 36 ans est devenu le (jeune) homme à suivre de la Fashion Week parisienne. Éduqué à la rigueur de la danse classique puis au génie de la création mode, Alain Paul fait preuve d’une force tranquille à rebours de son époque.