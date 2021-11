Qui veut la même vaisselle qu'à L'Elysée ?

Si bien pensées qu’on y soupe à l’Élysée, les assiettes, coupelles et autres créations Maison Fragile s’offrent un nouveau visage sous la houlette de Sonia Sieff, artiste et photographe parisienne. Au menu ? Une collection d’art de la table baptisée “Les Françaises”, mêlant clichés réalistes et porcelaine de Limoges d’exception.