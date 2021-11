Découvrez Legacy, un concept store au sein du Fouquet's

Après vingt ans de succès, Colette, le mythique concept-store du 213 de la rue Saint-Honoré, fermait ses portes fin 2017. Un an et demi plus tard, Sébastien Chapelle et Bow Group ouvrent Legacy, une boutique ultra-pointue au cœur d’un hôtel de rêve, celui du Barrière Le Fouquet’s, situé à l’angle des Champs-Élysées et de l’avenue George-V.