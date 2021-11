Giambattista Valli x H&M : toutes les pièces de la collaboration en images

Cinq mois après avoir fait le buzz lors du Festival de Cannes 2019 en annonçant leur collaboration et en révélant dans la foulée une pré-collection sold out en quelques minutes, Giambattista Valli et H&M dévoilent toute les pièces issues de leur association en images.