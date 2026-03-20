Diptyque célèbre le printemps avec sa bougie Fleur de Cerisier
La célèbre marque de bougie dévoile cette édition limitée délicate et poétique jusqu'au 29 avril.
La célèbre marque de bougie dévoile cette édition limitée délicate et poétique jusqu'au 29 avril.
À Florence, et plus précisément à la Gucci Osteria, Pâques ne se célèbre pas seulement : elle se met en scène. Cette année, la maison italienne réinvente les codes de la fête à travers une collection de créations en édition limitée, signées par le chef triplement étoilé Massimo Bottura.