Gucci imagine Borsetto, sac à la signature contemporaine

Avec Borsetto, Gucci réinvente l’un de ses emblèmes équestres dans un sac à l’élégance instinctive, pensé pour accompagner le quotidien avec caractère.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
Vittoria Ceretti (Crédits : Courtesy of Gucci)

Shopping

Le Secret de Schiaparelli se réinvente dans une version plus intime

Pour le Printemps-Été 2026, Schiaparelli réinterprète son sac iconique Le Secret dans une version mini et des finitions inédites, célébrant l’héritage surréaliste et l’audace contemporaine de la Maison.

18.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

Coup de cœur : le sac Pivot de Versace

Présenté sur le podium Printemps-Été 2026, le sac Pivot incarne une vision sculpturale et sensuelle du luxe Versace, entre héritage milanais et modernité assumée.

17.02.2026 by Pauline Borgogno
Shopping

Le Cambon Cabas, l'élégance artisanale signée Manu Atelier

Né de la main et du savoir-faire, le Cambon Cabas incarne l’exigence artisanale et l’élégance intemporelle de Manu Atelier.

16.02.2026 by Pauline Borgogno

Voyage

Daylesford Stays : week-end dans un jardin anglais

Des petites routes qui sillonnent une campagne dont les prairies s’abritent derrière des haies taillées au cordeau. Des villages où les maisons à toit de chaume côtoient églises, abbayes et manoirs aristocratiques… Bienvenue à Daylesford Estate, au cœur de la jolie région des Costwolds.

27.02.2026 by Christian-Luc Parison
Voyage

Maison Senato, résidence d'exception pendant la Fashion Week de Milan

À deux pas du Quadrilatero della Moda, Maison Senato s’impose comme l’adresse de référence de la Fashion Week de Milan, conjuguant hospitalité sur mesure, artisanat d’exception et immersion artistique.

27.02.2026 by Pauline Borgogno
Beauté

Beauté : sous haute protection

Soin solaire nouvelle génération, l’Ectoin Barrier Repair Moisturiser SPF 50 de Susanne Kaufmann, où la protection devient un geste de réparation et de résilience cutanée.

27.02.2026 by Laure Ambroise
Fashion Week

Chez Prada, l'art des strates et des métamorphoses

À la Fondazione Prada, Miuccia Prada et Raf Simons orchestrent une ode aux pluralités féminines, où chaque silhouette révèle des couches de mémoire, de temps et d’identité.

26.02.2026 by Pauline Borgogno
Fashion Week

Chez BOSS, l’excellence du tailoring réinventée

Pour l’Automne-Hiver 2026-27, BOSS célèbre l’excellence du tailoring en réinventant son héritage avec une modernité affirmée et confiante.

26.02.2026 by Pauline Borgogno
Industry Trends

Micam 101 : Milan redevient le centre névralgique de la chaussure

Du 22 au 24 février 2026, Milan a accueilli la 101e édition du salon international de la chaussure. De plus en plus international et tourné vers l'avenir, cet événement a pris une dimension internationale croissante.

26.02.2026 by Alessandro Viapiana
Fashion Week

Chez Max Mara, l'épopée d'un hiver néo-médiéval

Pour l’automne-hiver 2026-27, Max Mara puise dans l’histoire et le néo-médiévalisme pour célébrer une féminité souveraine, puissante et résolument moderne.

26.02.2026 by Pauline Borgogno