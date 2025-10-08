Des sacs des années 1920 aux enchères

Après Dubaï, la marque visionnaire SIRO Hotels fait une entrée remarquée en Europe en ouvrant les portes de son deuxième établissement à Tivat, au cœur de Porto Montenegro. À mi-chemin entre la wellness retreat et l’expérience lifestyle, cette adresse incarne un nouveau chic actif qui troque l’ostentation pour le mouvement et la performance. Voici nos bonnes raisons d’y poser ses valises.