Des sacs des années 1920 aux enchères
La galeriste belge Catherine Lecomte présente cette semaine 200 modèles de sacs et bijoux dont la majeure partie est issue d’une prestigieuse collection privée.
Pour sa nouvelle collection de Haute Joaillerie, qui célèbre au passage les 20 ans de la Maison, Valérie Messika a dévoilé, au Musée des Arts Décoratifs, 23 parures empruntes de liberté, reflétant la richesse créative de la mode africaine actuelle.
Après Dubaï, la marque visionnaire SIRO Hotels fait une entrée remarquée en Europe en ouvrant les portes de son deuxième établissement à Tivat, au cœur de Porto Montenegro. À mi-chemin entre la wellness retreat et l’expérience lifestyle, cette adresse incarne un nouveau chic actif qui troque l’ostentation pour le mouvement et la performance. Voici nos bonnes raisons d’y poser ses valises.