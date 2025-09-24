Joaillerie

La flèche, un emblème Boucheron remis au goût du jour

La maison de joaillerie dévoile 8 nouvelles créations placées sous le signe de la flèche : des pièces monochromes où la pureté du diamant dessine un trait d’union entre force et finesse.

24.09.2025 by Karen Rouach
La nouvelle collection de Joaillerie Flèche 2025, Boucheron
La nouvelle collection de Joaillerie Flèche 2025, Boucheron

