La flèche, un emblème Boucheron remis au goût du jour
La maison de joaillerie dévoile 8 nouvelles créations placées sous le signe de la flèche : des pièces monochromes où la pureté du diamant dessine un trait d’union entre force et finesse.
La maison de joaillerie dévoile 8 nouvelles créations placées sous le signe de la flèche : des pièces monochromes où la pureté du diamant dessine un trait d’union entre force et finesse.
Boucheron rend hommage à une icône de ses archives dont le premier dessin date de 1879. Réinterprété en un collier réversible par Hélène Poulit-Duquesne, CEO de la Maison, il prolonge dignement la vision de Frédéric Boucheron.
Grace Coddington poursuit sa collaboration avec la Maison et célèbre ainsi l'Art of Packing, qui rappelle le métier initial de Louis Vuitton, layetier-emballeur, avant de devenir le plus grand des malletiers.