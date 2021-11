Adidas x Allbirds, la Collab' qui va vous donner envie de vous mettre au running

Hommes

Les 5 spots où courir tranquille (ou presque) à Paris

Parce qu'il n'est jamais trop tard pour adopter un mode de vie sain (non non, on n'en meurt plus), le running a sa place dans la routine de tout parisien healthy. Mais où concurrencer Usain Bolt sans pots d'échappement en pleine figure ? La réponse en 5 points.