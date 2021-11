Qui était au défilé Chanel Métiers d'Art à New York ?

Manhattan, New York. Il est 20h et le défilé le plus attendu de cette fin d'année prend des allures de mini Met Gala. Hier soir, c'est tour à tour que s'engouffraient Margot Robbie, Julianne Moore, Lily-Rose Depp ou encore Rowan Blanchard dans l'enceinte du Metropolitan Museum of Art. Réunie autour du temple antique de Dendur, la crème de la crème s'est prêtée au jeu des polaroids. Dites "Chanel"!