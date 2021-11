Qui était à la soirée Rossignol x L'Officiel Hommes ?

Le 13 décembre dernier, Rossignol et L'Officiel Hommes fêtaient leur collaboration dans la boutique Rossignol de Lyon. Le shooting qui a eu lieu à Milan, sous la direction artistique du rédacteur en chef de L’Officiel Italie, Gianluca Cantaro, a été présenté. DJ Agoria s’est produit devant un nombre très limité d'invités - dont les influenceurs MarieandMood et Mehdi el Rify. Retour en images sur la soirée et l'exposition itinérante de photographies.