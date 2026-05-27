"A Good Sport" : l'hommage de Burberry à la culture football
Entre élégance britannique et passion populaire, Burberry célèbre l’énergie des tribunes et l’esprit fédérateur du football dans sa campagne Automne 2026, A Good Sport.
Entre élégance britannique et passion populaire, Burberry célèbre l’énergie des tribunes et l’esprit fédérateur du football dans sa campagne Automne 2026, A Good Sport.
Née d’une amitié ancienne et d’un amour commun pour l’artisanat, la collection capsule de Gabriela Hearst et Paul Smith conjugue tailoring, mémoire familiale et paysages intérieurs dans une élégance profondément contemporaine.
À l’occasion des dix ans de son partenariat avec l’UNICEF, Louis Vuitton célèbre une décennie d’engagement solidaire à travers plusieurs initiatives, dont la vente aux enchères exceptionnelle du Louis Vuitton Unity Time Object au profit intégral de l’organisation.
Longtemps relégués à l’évidence des eaux fraîches, les agrumes s’imposent aujourd’hui comme un véritable langage de création. Non plus une simple impression de propreté ou de départ estival, mais une esthétique à part entière : celle de la lumière travaillée, de la transparence maîtrisée, du chic sans effort. Une modernité olfactive qui se joue entre architecture et instinct.