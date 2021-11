Houda Benyamina : "On peut être bling et engagé"

La réalisatrice de Divines n’a pas baissé les armes depuis sa Caméra d’or au Festival de Cannes 2016, et son fameux “T’as du clito”. Deux ans après, Houda Benyamina prenait ainsi part au cortège du collectif 50/50 en 2020, juste derrière Cate Blanchett et Agnès Varda. En pleine écriture de son second long- métrage, “une grande histoire d’amour qui se déroule pendant la guerre d’Algérie”, cette Franco-Marocaine de 37 ans, sœur et mentor d’Oulaya Amamra, y parle politique... et féminité.