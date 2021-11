Découvrez les photos du dîner "Conscious Creative" à Cannes

Ce lundi, le dîner "Conscious Creative" de Petra Nemcova et son partenaire Benjamin Larretche, Cofondateur de Osham Goup, a fait parler de lui à Cannes. En partenariat avec Therme Group, ce couple durable a organisé l'évènement le plus conscient du Festival avec l'aide de Five Eyes Production. La soirée en images.