Où étaient A$AP Rocky, Rowan Blanchard et Selah Marley hier soir ?

Le défilé Calvin Klein, a.k.a le moment le plus attendu de la Fashion Week new-yorkaise, a, une fois de plus, réuni tous les cool kids de la planète mode, musique et ciné. Parmi les sensations d'Hollywood Saoirse Ronan, Rami Malek et Jake Gyllenhaal, impossible de ne pas reconnaître Millie Bobby Brown et son acolyte Noah Schnapp, pris en flag de selfies, ou d'être (agréablement) surpris par la présence de l'acteur belge Matthias Schoenaerts par ailleurs à deux doigts de conclure avec Naomi Campbell. Un front-row qui a vraiment de quoi nous rendre vert(e)s de jalousie.